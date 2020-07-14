Toz maya ile poğaça nasıl yapılır? Yumuşacık poğaça tarifi
Toz maya ile poğaça nasıl yapılır? Yumuşacık poğaça tarifini sizler için derledik. Puf puf dokusu sayesinde bu poğaçayı, tarif defterinizin yıldızı yapacaksınız. Son zamanlarda yapılan 3 2 1 poğaçadan daha güzel ve bayatlamayan bir tarif istiyorsanız mutlaka denemelisiniz. İşte yumuşacık, kolay, pratik kuru mayalı poğaça tarifi ve malzemeleri...
Mayalı poğaça yapmanın püf noktalarını sizler için derledik. Enfes bir tarif için denemeyi unutmayın!
Malzemeler
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı ılık su
- 2 yumurta (sarılar üzeri için ayrılacak)
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 3,5 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1,5 yemek kaşığı kuru maya
- 6-6,5 su bardağı un
Öncelikle mayayı ılık suyun içerisinde şeker ile açın. Ardından sıvı sayılabilecek bütün malzemeleri içerisine ilave edin.
Üzerine yavaş yavaş unu ilave edin. Ardından suyunu tam kaybetmeden tuzunu ilave edip yoğurun.
Ele çok az yapışan bir hamur elde etmelisiniz. 8-10 dakika yoğurmanın sonunda yapışkanlık elinizden gidecektir.
Yumuşacık bir hamur elde ettikten sonra mayalanması için yarım saat ila 1 saat arasında dinlendirin.
Dinlenen hamuru bezeler halinde yuvarlayın ve tepsiye dizin.
Ardından bezelerin arasını yağlayıp, şeritler halinde uzatarak şekil verin. Tekrar tepsiye dizin.
Tepside mayasının gelmesini bekleyin ve ısıtılmış fırına verin.
Aniden pişirmemek adına, ortalama 180-200 derecelik bir fırında kabararak pişmesini sağlayın.
Şimdiden afiyet olsun...