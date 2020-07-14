Toz maya ile poğaça nasıl yapılır? Yumuşacık poğaça tarifi

Toz maya ile poğaça nasıl yapılır? Yumuşacık poğaça tarifini sizler için derledik. Puf puf dokusu sayesinde bu poğaçayı, tarif defterinizin yıldızı yapacaksınız. Son zamanlarda yapılan 3 2 1 poğaçadan daha güzel ve bayatlamayan bir tarif istiyorsanız mutlaka denemelisiniz. İşte yumuşacık, kolay, pratik kuru mayalı poğaça tarifi ve malzemeleri...