  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Toz maya ile poğaça nasıl yapılır? Yumuşacık poğaça tarifi

Toz maya ile poğaça nasıl yapılır? Yumuşacık poğaça tarifini sizler için derledik. Puf puf dokusu sayesinde bu poğaçayı, tarif defterinizin yıldızı yapacaksınız. Son zamanlarda yapılan 3 2 1 poğaçadan daha güzel ve bayatlamayan bir tarif istiyorsanız mutlaka denemelisiniz. İşte yumuşacık, kolay, pratik kuru mayalı poğaça tarifi ve malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:20:00 -
Toz maya ile poğaça nasıl yapılır? Yumuşacık poğaça tarifi

Mayalı poğaça yapmanın püf noktalarını sizler için derledik. Enfes bir tarif için denemeyi unutmayın!

Malzemeler

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 yumurta (sarılar üzeri için ayrılacak)
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 3,5 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1,5 yemek kaşığı kuru maya
  • 6-6,5 su bardağı un

Öncelikle mayayı ılık suyun içerisinde şeker ile açın. Ardından sıvı sayılabilecek bütün malzemeleri içerisine ilave edin. 

Üzerine yavaş yavaş unu ilave edin. Ardından suyunu tam kaybetmeden tuzunu ilave edip yoğurun.

Ele çok az yapışan bir hamur elde etmelisiniz. 8-10 dakika yoğurmanın sonunda yapışkanlık elinizden gidecektir.

Yumuşacık bir hamur elde ettikten sonra mayalanması için yarım saat ila 1 saat arasında dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezeler halinde yuvarlayın ve tepsiye dizin.

Ardından bezelerin arasını yağlayıp, şeritler halinde uzatarak şekil verin. Tekrar tepsiye dizin.

Tepside mayasının gelmesini bekleyin ve ısıtılmış fırına verin.

Aniden pişirmemek adına, ortalama 180-200 derecelik bir fırında kabararak pişmesini sağlayın. 

Şimdiden afiyet olsun...

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Sütlü domates çorbası tarifi
Sütlü domates çorbası tarifi

Kadın - Aile

Sütlü domates çorbası tarifi

Mayasız yumuşak lavaş tarifi
Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Kadın - Aile

Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk
Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Kadın - Aile

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...
Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Kadın - Aile

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi
Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?
En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Kadın - Aile

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi
Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi
Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri
Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Kadın - Aile

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi
Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Kadın - Aile

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?
Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi
Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi

Kadın - Aile

Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi

Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi
Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi

Kadın - Aile

Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı
Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Kadın - Aile

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?
Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?

Patates sandal nasıl yapılır? Patates sandal tarifi ve malzemeleri
Patates sandal nasıl yapılır? Patates sandal tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

Patates sandal nasıl yapılır? Patates sandal tarifi ve malzemeleri

Orjinal trileçe tarifi | Trileçe malzemeleri ve yapımı
Orjinal trileçe tarifi | Trileçe malzemeleri ve yapımı

Kadın - Aile

Orjinal trileçe tarifi | Trileçe malzemeleri ve yapımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı