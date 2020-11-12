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Ekonomi Toyota'nın yeni Bayi Yönetimi Direktörü Caner Yüksel oldu
Ekonomi

Toyota'nın yeni Bayi Yönetimi Direktörü Caner Yüksel oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:57:12 -
Toyota'nın yeni Bayi Yönetimi Direktörü Caner Yüksel oldu

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de Bayi Yönetimi Direktörlüğü görevine Caner Yüksel getirildi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründeki mesleki kariyerine 2006 yılında Bölge Yöneticisi olarak başlayan Yüksel, bayi yönetimi, sıfır ve ikinci el araç perakende ve filo satış alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de yaklaşık 9 yıl boyunca Bayi Satış Saha Yönetimi, Filo ve Özel Satışlar operasyonlarında tecrübe kazanan Caner Yüksel, son olarak 2017 yılında Bayi Satış Operasyonları Müdürü olarak atanmıştı.

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olan Yüksel, evli ve iki çocuk babası.

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