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Artık isteseler de hız yapamayacaklar: Tam otomatik hız sınırlaması geliyor

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Artık isteseler de hız yapamayacaklar: Tam otomatik hız sınırlaması geliyor

Modern otomobillerde halihazırda bulunan coğrafi sınırlama teknolojisi sayesinde gelecekte, araçların belirlenen hız sınırlarını aşması tamamen engellenebilir.

#1
Foto - Artık isteseler de hız yapamayacaklar: Tam otomatik hız sınırlaması geliyor

Gelişen teknolojiyle birlikte GPS, araç içi kameralar ve kablosuz yazılım güncellemeleri gibi donanımlar, yeni nesil otomobillerde standart hale geldi. Amsterdam Üniversitesi'nden Profesör Marco te Brömmelstroet, coğrafi sınırlama sisteminin kentsel alanlarda sürücülerin hız yapmasını tamamen engelleyebileceğini ifade ediyor.

#2
Foto - Artık isteseler de hız yapamayacaklar: Tam otomatik hız sınırlaması geliyor

MEVCUT TEKNOLOJİ BİRÇOK MARKADA KULLANILIYOR Mercedes-Benz, BMW, Toyota ve Ford gibi üreticiler, şarj edilebilir hibrit modellerinde düşük emisyon bölgelerine girerken otomatik olarak elektrikli moda geçmek için bu teknolojiden yararlanıyor.

#3
Foto - Artık isteseler de hız yapamayacaklar: Tam otomatik hız sınırlaması geliyor

Volvo ise sistemi, belirlenmiş alanlarda çalışan ticari araçların hızlarını doğrudan sınırlandırmak amacıyla kullanıyor.

#4
Foto - Artık isteseler de hız yapamayacaklar: Tam otomatik hız sınırlaması geliyor

TAM OTOMATİK HIZ SINIRLAMASI GELİYOR Avrupa'da uygulanan Akıllı Hız Yardımı sistemi sürücüleri sadece uyarırken, tam coğrafi sınırlamalı sistemler, aracın belirlenen hız sınırının üzerine çıkmasını doğrudan engelliyor.

#5
Foto - Artık isteseler de hız yapamayacaklar: Tam otomatik hız sınırlaması geliyor

Kazaları azaltacağı ve yaya güvenliğini artıracağı savunulan bu sistemin yaygınlaşmasındaki en büyük engelin ise sürücülerin kontrolü bırakma konusundaki yaklaşımı olduğu belirtiliyor.

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