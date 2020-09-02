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Ekonomi Toyota'nın uzay aracına "LUNAR CRUISER" ismi verildi
Ekonomi

Toyota'nın uzay aracına "LUNAR CRUISER" ismi verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:23:02 -
Toyota'nın uzay aracına "LUNAR CRUISER" ismi verildi

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile birlikte geliştirdiği uzay aracına "LUNAR CRUISER" ismi verildi. Geliştirilen bu uzay araştırma aracı, Toyota'nın hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzayda yol alacak.

Toyota açıklamasına göre, LUNAR CRUISER, Toyota'nın Land Cruiser modeline gönderme yapıyor. LUNAR CRUISER, Ay'ın yüzeyinin zorlu ortamında sorunsuz bir keşif imkanı sağlamak üzere geliştiriliyor.

Toyota ve JAXA ortak girişimiyle geliştirilen ve 2029 yılında aya gitmeye hazır hale getirilmesi planlanan uzay aracının 2020'li yılların ortasında tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte her teknolojik parçanın ve prototip ay aracının üretimi için çalışmalar da bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar arasında simülasyonların kullanımı, sürüş sırasında ısı dağılımı performansı, prototip lastiklerin değerlendirilmesi, sanal gerçekliğin kullanımı ve LUNAR CRUISER'ın kabininde yer alacak ekipmanların düzeni için tam ölçekli modeller kullanılıyor.

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