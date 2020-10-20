Toyota'nın geleneksel sonbahar servis kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Toyota, geleneksel "Servis Günleri Kampanyası" ile Toyota sahiplerine yaklaşan kış aylarına, araçlarının bakımlarını yaparak girme imkanı sunuyor.



Toyota açıklamasına göre, 30 Kasım'a kadar sürecek "Sonbahar Servis Günleri Kampanyası"ndan yararlanmak için Toyota plazalara gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up'tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecek.



3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimli olurken, Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresi yüzde 20 indirimli olarak değiştirilecek.



Servis randevusunu hızlı bir şekilde "online servis" uygulamasından alabilecek olan Toyota sahiplerinin indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için kendilerine en yakın Toyota plazaya götürmek olacak.

