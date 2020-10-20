  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Toyota'nın geleneksel sonbahar servis kampanyası başladı
Aktüel

Toyota'nın geleneksel sonbahar servis kampanyası başladı

30 Kasım'a kadar sürecek kampanya kapsamında, tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimleri yüzde 25 indirimli sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:20:56 -
Toyota'nın geleneksel sonbahar servis kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Toyota, geleneksel "Servis Günleri Kampanyası" ile Toyota sahiplerine yaklaşan kış aylarına, araçlarının bakımlarını yaparak girme imkanı sunuyor.

Toyota açıklamasına göre, 30 Kasım'a kadar sürecek "Sonbahar Servis Günleri Kampanyası"ndan yararlanmak için Toyota plazalara gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up'tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecek.

3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimli olurken, Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresi yüzde 20 indirimli olarak değiştirilecek.

Servis randevusunu hızlı bir şekilde "online servis" uygulamasından alabilecek olan Toyota sahiplerinin indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için kendilerine en yakın Toyota plazaya götürmek olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya

"Sivilleri vurun, halk oraya toplanınca bir daha vurun" rezilliği

Ermenistan'da sözde profesörlerin Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerinin vurulmasını istediği, halk bölgeye toplanınca aynı bölgenin bir ..
Buğra Kavuncu'nun olduğu karelerle akılda deli sorular!
Siyaset

Buğra Kavuncu'nun olduğu karelerle akılda deli sorular!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon kanalında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ve Mera..
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay