0553 313 94 23

Toyota’nın Avrupa’daki satışlarının yarıdan fazlası hibrit

Toyota’nın Avrupa’da 2019 yılının ilk yarısındaki hibrit otomobil satışları bir önceki yıla oranla yüzde 18 artarak 303 bin 400 adede ulaştı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
Toyota’nın Avrupa’daki satışlarının yarıdan fazlası hibrit

Toyota’nın Avrupa’da 2019 yılının ilk yarısındaki hibrit otomobil satışları bir önceki yıla oranla yüzde 18 artarak 303 bin 400 adede ulaştı. Bununla Toyota’nın Avrupa satışlarının içindeki hibritlerin payı da yüzde 52 oldu.

Yılın ilk yarısında ise 578 bin 400 adetlik toplam satış gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazarda yüzde 3.3 oranında büyüyerek toplam pazarda da yüzde 5.3’lük bir pay elde etti. 

Türkiye’de 2019’un ilk 6 ayında 4 bin 811 hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, bu satışların 4 bin 708’ini Toyota hibrit otomobiller oluşturdu.

Böylelikle; yılın ilk yarısında Türkiye’de satılan her 100 hibrit araçtan 98’i Toyota’nın hibrit modellerinden oluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
  1. Toyota
  2. Avrupa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhteşem Üçlü’nün çekimleri Midyat’ta başladı
    1. Muhteşem Üçlü’nün çekimleri Midyat’ta..
    2. Bajaj motosikletleri için Ötv..
    3. Motosikletle dünya turuna tekrar..
    4. Menderes’in yollarında hummalı çalışma
    5. Toyota’nın Avrupa’daki satışlarının..
    6. BM Libya'da çatışmaların artması..
    7. Kaybolan küçükbaş hayvanlar drone..
    8. Engin Bekdemir: "Altınordu tam bir..
    9. IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası
    10. Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı..
    11. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    12. İple yüz germe nasıl yapılır?
    13. Türkiye dış ticarette “kadın..
    14. Göçerlerin doğayla iç içe zorlu yayla..
    15. 8 bin Suriyeli bayram için ülkesine..
    16. Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1..
    17. CHP'li belediyeden SMS'li işçi kıyımı
    18. Büyük krize neden olmuştu! İran..
    19. "YouTube Music, Türk müzisyenlerin..
    20. Başkan Anık’tan kamera çıkışı: "Üç..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu