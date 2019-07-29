Toyota’nın Avrupa’daki satışlarının yarıdan fazlası hibrit

Toyota’nın Avrupa’da 2019 yılının ilk yarısındaki hibrit otomobil satışları bir önceki yıla oranla yüzde 18 artarak 303 bin 400 adede ulaştı. Bununla Toyota’nın Avrupa satışlarının içindeki hibritlerin payı da yüzde 52 oldu.

Yılın ilk yarısında ise 578 bin 400 adetlik toplam satış gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazarda yüzde 3.3 oranında büyüyerek toplam pazarda da yüzde 5.3’lük bir pay elde etti.

Türkiye’de 2019’un ilk 6 ayında 4 bin 811 hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, bu satışların 4 bin 708’ini Toyota hibrit otomobiller oluşturdu.

Böylelikle; yılın ilk yarısında Türkiye’de satılan her 100 hibrit araçtan 98’i Toyota’nın hibrit modellerinden oluştu.