Toyota'dan perakende ve filoda tarihi satışlar

Bir önceki yıla oranla perakende satışlarını yüzde 26 artıran Toyota, 32 bin 773 adetlik satış ile binek otomobil pazarında ilk dört içinde yer alırken, filo satışlarında da yüzde 37’lik gelişme göstererek 19 bin 815 adede ulaştı ve tüm zamanların en yüksek adetli filo satışına imza attı. Toyota, geçen yıla oranla toplam otomotiv pazarındaki payını da yüzde 1,9 oranında artırarak yüzde 7,1 oranla ilk beş sıra içindeki yerini aldı.

Toyota’nın en çok satan modeli, 41 bin 343 adetlik satışla Corolla olurken efsane model, 2021’de Türkiye’de de en çok satılan modeller arasında ikinci sıraya yerleşti. Hibrit teknolojinin öncüsü Toyota’nın Türkiye’deki hibrit otomobil satışları da 2020 yılına göre yüzde 9 artarak 19.653 adet olarak gerçekleşti. Toyota, Türkiye’deki hibrit otomobil satışlarında yüzde 40’lık pay ile pazarda açık ara önde bulunuyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 2021 yılının ilk çeyreğindeki göstergelerin pazarın 1 milyon adetler civarında gerçekleşeceğine işaret ettiğini; ancak pandemi etkisiyle yaşanan bulunurluk sorununun ortaya çıktığını kaydetti. Bozkurt, içinde bulunulan ortamda 737 bin 550 adetlik satışın da olumlu olarak değerlendirilebileceğini sözlerine ekleyerek “Çip krizi, global çapta üretim yapan bütün sektörleri etkilediği gibi otomotiv sektörünü de doğrudan etkiledi. Bunun yanında belli materyallerin tedarikinden kaynaklı bazı yedek parça gruplarındaki üretim ve bulunurluk sıkıntısı ile lojistik sektöründe yaşanan sıkıntıların da sektörümüze yansımasıyla talebin çok altında üretim gerçekleşti ve global bir sorun olarak karşımıza çıktı” dedi.

Bozkurt, Toyota olarak 2021 yılında gerçekleştirdikleri büyümenin kayda değer olduğunu da sözlerine ekleyerek “Eğer bulunurluk sıkıntısını yaşamasaydık 75 bin adetlere rahatlıkla ulaşırdık. 52 bin 588 adetlik satış gerçekleştirdik ve tüm zamanların rekorunu yalnızca 244 adetle kaçırdık. Bulunurluk, kurların inişli çıkışlı grafiği, faiz oranlarına rağmen gerçekleşen satışlarımız geleceğe daha iyi ve güvenle bakmamızı sağlıyor” diye konuştu.