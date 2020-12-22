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Dünya Toyota'dan flaş karar! Üretim durduruldu
Dünya

Toyota'dan flaş karar! Üretim durduruldu

Japon otomobil üreticisi Toyota, İngiltere ve Fransa'daki üretimi durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:55:00 -
Toyota'dan flaş karar! Üretim durduruldu

Toyota, nakliye sorunları nedeniyle İngiltere ve Fransa'da üretimi durduracak.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, nakliye sorunları nedeniyle İngiltere ve Fransa'da üretimi durduracak.

Japon şirketten yapılan açıklamada sınırların kapatılması kararları nedeniyle otomobil parçaları tedarikinde ertelemeler yaşandığı ve bu nedenle üretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesinin ardından birçok ülke İngiltere ile sınır geçişlerini askıya almıştı.

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Yorumlar

Dünya devleri,abdnde,fransa da İngiltere'de işleri bitiyor.

İngiltere nin, işi BİTTİ NOKTA. fransanın, işi BİTTİ NOKTA.
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abd, ingiltere,fransa,almanya,belçika,Hollanda HASTA ADAM.

amerika avrupa ülkeleri HASTA ADAM.
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