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Teknoloji Toyota ve Hitachi'den dev işbirliği
Teknoloji

Toyota ve Hitachi'den dev işbirliği

Toyota ve Hitachi iş birliğiyle üretilen Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk treni 2030'da raylarda olacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 05:06:00 -
Toyota ve Hitachi'den dev işbirliği

Japonya'nın "sıfır karbondioksit emisyonuna sahip" hidrojenle çalışan ilk treninin tanıtımı yapıldı.

East Japan Railway (JR East) firması, Toyota ve Hitachi iş birliğiyle ürettiği "Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk trenini" tanıttı.

Tren, çatısındaki tanklarda muhafaza ettiği hidrojenin havadaki oksijenle reaksiyona girmesi sonucu elektrik üretiyor.

Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen trenin Mart'tan itibaren test sürüşlerine girmesi, 2030'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Japon firma, "sıfır karbondioksit emisyonlu" yeni modeli, halihazırda kullandığı dizel taşıtların yerine kullanmayı planlıyor.

Japonya'da hidrojenle çalışan yolcu taşıt ve otobüsleri hizmet verebilirken ilgili kanun, trenlerin bu yakıtı kullanabilmesine izin vermiyor.

Kamu yayıncısına göre JR East, üretilen prototipe yönelik gerekli kanuni muafiyetlerin sağlanması için çaba sarf edecek.

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