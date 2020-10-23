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Aktüel Toyota ve Hino Trucks'tan hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araç
Aktüel

Toyota ve Hino Trucks'tan hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araç

Yeni yakıt hücreli araç ile ilgili ilk tanıtımın 2021'in ilk yarısında gerçekleşmesi planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:10:44 -
Toyota ve Hino Trucks'tan hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araç

İSTANBUL (AA) - Toyota, ağır ticari araçlara olan talebin artmasıyla birlikte Toyota Motor Kuzey Amerika (TMNA) ve Hino Trucks iş birliğiyle Kuzey Amerika pazarı için hidrojen yakıt hücreli elektrikli ağır ticari araç geliştirme kararı aldı.

Toyota açıklamasına göre, her iki şirket, Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisini ve yeni geliştirilen Hino XL Serisi şasisini kullanarak, zararlı emisyonları olmayan, yüksek kapasiteli bir ağır ticari araç üretecek.

2020 yılının başında Japonya pazarı için geliştirileceği açıklanan 25 tonluk yakıt hücreli elektrikli ağır ticari araç çalışmasının ardından, Kuzey Amerika pazarına yönelik bu yeni çalışmayla Toyota-Hino Trucks işbirliği daha da genişletildi.

Açıklamaya göre, yeni yakıt hücreli araç ile ilgili ilk tanıtımın 2021’in ilk yarısında gerçekleşmesi planlanıyor.

Sessiz ve güçlü bir performans sunacak olan yakıt hücreli ağır ticari araç, sadece su buharı salımına sahip olacak.

Toyota, 20 yılı aşkın yakıt hücresi teknolojisi çalışmalarını Hino’nun ağır ticari araç deneyimiyle birleştirerek yenilikçi ve yüksek kapasiteli bir ürün ortaya çıkaracak. Aynı zamanda Toyota yakıt hücresi teknolojisi, artırılmış menzille birlikte ticari açıdan kullanıma uygun ve çevreci bir çözüm sunacak.


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