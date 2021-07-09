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Ekonomi Toyota Türkiye’de görev değişimi
Ekonomi

Toyota Türkiye’de görev değişimi

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., şirketin “Herkes İçin Mobilite” vizyonu ile şekillenen, elektrikli modelleri kapsayarak genişleyen ürün gamı ve dinamik pazar koşulları kapsamında yeni bir yapılanma gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 09:02:00 - 2021-07-09 09:04:40
Toyota Türkiye’de görev değişimi

Organizasyonel yapılanma kapsamında, 2016 yılından bu yana Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Barış Erdim, Satış Direktörü olarak atandı. Toyota Türkiye’nin yeni Pazarlama Direktörü olarak ise Özge Zengil görevlendirildi.

2003 yılında İTÜ Makine Mühendisliğinden mezun olan Özge Zengil, New York Üniversitesi’nde MBA İşletme Master’ını tamamladı. 2008 yılından bu yana Toyota Türkiye’de Pazarlama Ürün ve Stratejik Planlama Bölümü’nde görev alıyordu.

Türkiye’de ağır ticari pazarında ürün bölümü deneyimine de sahip olan Özge Zengil, evli ve bir kız çocuğu annesi.

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