Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin mesleki eğitime desteği sürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman bağışı yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri sürüyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, eğitime değer katan çalışmalara imza atan Toyota Otomotiv Sanayi, çeşitli illerde bulunan teknik eğitim veren üniversite, meslek yüksekokul ve liselere 196 adet motor, 54 adet şanzıman ve 1 adet Corolla, 1 Adet C-HR olmak üzere 2 adet araç gövdesini okullara hibe edecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bugüne kadar 214 araç, 843 motor ile 643 şanzımanı Türkiye’nin birçok farklı kurum ve okullarına eğitim amacıyla hibe etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, mesleki teknik eğitiminin niteliğini arttırmak adına faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Toyota Otomotiv Sanayi olarak, eğitime desteği kurumsal bir değer olarak kabul eden anlayışımızla, öğrencileri teknik ve mesleki anlamda topluma kazandırmayı önemsiyoruz. Öğrencilerin iş dünyasına adım atma yolunda aldıkları uygulamalı eğitime katkı sağlamak için ulusal bir faaliyete dönüştürdüğümüz araç ve ekipman bağışlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Araç ve ekipman desteğinin yanı sıra, COVID19 önlemleri kapsamında şuan için ara verdiğimiz uzun ve kısa dönem staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirdiğimiz teknik gezilerle de eğitime değer katmayı görev olarak kabul ediyoruz."















