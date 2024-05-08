Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye trafik güvenliği resim yarışmasıyla genç yetenekleri ödüllendirdi!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, genç nesillerin trafik kurallarına uyumunu teşvik etmek ve trafik güvenliği bilincini erken yaşta aşılamak amacıyla 2006 yılından bu yana Sakarya’da düzenlediği resim yarışmasıyla önemli bir rol üstleniyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trafik İl Müdürlüğü iş birliğiyle Trafik Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen yarışmada bu yıl ‘’Trafikte Araçlar ve Yayalar, Uyulması Gereken Kurallar’’ konusu ele alındı. Öğrenciler, bu konuyu kendi gözlemleri ve hayal güçleriyle resimlerine yansıtarak trafik güvenliğine dair önemli mesajlar iletti.

Trafik güvenliği bilincini artırmak, farkındalık yaratmak ve çocuk gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını öğrencilere sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren 20 öğrenci gerçekleştirilen törende ödüllendirildi.

Trafik haftası kutlama törenlerinde Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenji Tsuchiya’nın katılımıyla Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelindi. Öğrencilerin yanı sıra birçok davetli, trafik güvenliği konusundaki bilinçlendirici etkinliklere katıldı.



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Şirket Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenji Tsuchiya; ‘’Bu yıl, Türkiye ve Japonya ilişkilerimizin 100. yılını kutluyoruz; aynı zamanda Toyota’nın Türkiye’de üretime başlamasının 30. yılı. Bu anlamda bir Japon firması olarak burada hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Toyota, bir araç üreticisi olarak trafik güvenliği konusuna son derece önem vermektedir. Global olarak, Toyota araç güvenliği konusunda iyileştirmeler yapmak ve bulunduğu ülkelerde topluma katkı sağlamak için sürekli çaba içerisindedir. Trafik güvenliği konusunda yetersiz bilinçlenme, trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biridir. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak, trafik eğitiminin erken yaşlardan itibaren verilmesinin önemini vurgulayarak ilkokul öğrencilerine yöneliyoruz. Gelecekte trafik güvenliği konusunda daha bilinçli bir nesil yetişeceğine inanıyoruz ve şirket olarak toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle bu tür etkinlikleri desteklemeye ve gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.’’