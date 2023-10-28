Toyota eski CEO’su elektrikli araçlarla alakalı insanların gerçeği görmesini istiyor

Toyota’nın CEO’luğunu Koji Sato’ya devreden ve artık şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Akio Toyoda, şirketinin ve dünyanın elektrikli araçlara geçişinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Akio Toyoda önceden yaptığı bir açıklamada “Otomobil dünyasındaki büyük bir kesim elektrikli araçların tek seçenek olarak gerçekten uygun olup olmadığını merak ediyor. Ancak bunun günümüzde bir trend olduğunu düşünüyorlar ve bu yüzden yüksek sesle konuşamıyorlar. Aslında doğru cevap halen belirsiz ve kendimizi tek bir seçenekle sınırlamamalıyız” demişti. Akio Toyoda elektrikli otomobilleri tek seçenek olarak bırakmak istemediğini bu açıklamayla belirtmişti.

Toyoda da bununla alakalı “hibrit, plug-in hibrit, hidrojen ve tamamen elektrik” gibi birden fazla şekilde araç üretilerek alternatif oluşturulmasını istiyordu.

Akio Toyoda son aylarda elektrikli araç satışlarının yavaşlamasıyla insanların sonunda gerçeği gördüğünü belirtti.

Toyota’nın eski CEO’su Toyoda, “Karbon nötrlüğüne ulaşmak için birçok yolu var. Alternatifsiz değiliz.” dedi.

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Yeni Toyota CEO’su Koji Sato ise şirketin odağını gerçek anlamda elektriğe döndürme kararı almıştı. Artık bunun için “doğru zaman” olduğunu belirten Sato, yeni bir yaklaşımla tamamen elektrikli araç gelişimini hızlandıracaklarını açıklamıştı.