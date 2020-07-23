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Aktüel

"Tövbeler Olsun" dizisinin jenerik müziğini Mazhar Alanson yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:11:15 -
"Tövbeler Olsun" dizisinin jenerik müziğini Mazhar Alanson yaptı

İSTANBUL (AA) - TRT 1'in çekimleri devam eden yeni dizisi "Tövbeler Olsun"un jenerik müziğini sanatçı Mazhar Alanson hazırladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın paylaştığı TRT1'in yeni dizisi "Tövbeler Olsun"un ikinci tanıtımı yayınlandı.

Çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin jenerik müziği, usta sanatçı Mazhar Alanson imzasını taşıyor.

Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan, yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor.

"Tövbeler Olsun", başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimini konu ediniyor.

Dizide, Namzet'in "hatme çiçeğim" diye sevdiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'nın bu değişimden nasıl etkilendiği, değişim sayesinde eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesi gibi kimi düşündüren, daha çok da güldüren olaylar zinciri yaşanıyor.

Senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal yer alıyor.

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