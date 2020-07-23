“Tövbeler Olsun” dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı
TRT 1’in, çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizisi “Tövbeler Olsun”un ikinci tanıtımı yayınlandı.Başrollerini; Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can’ın paylaştığı TRT1’in merakla beklenen yeni dizisi“Tövbeler Olsun” yayınlanan ikinci tanıtımıyla ile büyük merak uyandırmaya devam ediyor.
Sıcacık hikayesi ile izleyicilerin şimdiden heyecanla beklediği “Tövbeler Olsun” dizisinden sürpriz bir haber daha geldi. Dizinin jenerik müziğini efsane sanatçı Mazhar Alanson hazırladı…
Tövbeler Olsun dizisi; “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın (Güven Kıraç), “pintilikten”, “cömertliğe” giden “büyük değişimi”ni anlatıyor.
Dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor…