“Tövbeler Olsun” dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı

Sıcacık hikayesi ile izleyicilerin şimdiden heyecanla beklediği “Tövbeler Olsun” dizisinden sürpriz bir haber daha geldi. Dizinin jenerik müziğini efsane sanatçı Mazhar Alanson hazırladı…

Tövbeler Olsun dizisi; “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın (Güven Kıraç), “pintilikten”, “cömertliğe” giden “büyük değişimi”ni anlatıyor.

Dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor…