Tour Of Ordu 2026 tamamlandı! 16 ülkeden 96 bisikletçi katıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve bu yıl UCI 1.2 kategorisinde gerçekleştirilen organizasyona 16 ülkeden 96 bisikletçi katıldı. 17 takımın mücadele ettiği Tour of Ordu, iki gün boyunca Ordu’nun sahilinden yüksek rakımlı yaylalarına uzanan parkurlarıyla zorlu bir yarışa sahne oldu.

KIYIDAN ZİRVEYE UZANAN ZORLU MÜCADELE

Tour of Ordu’nun ilk etabı 106 kilometrelik Ordu-Mesudiye parkurunda koşuldu. Etabı Solution Tech Nippo Rali Team’den Kyrylo Tsarenko kazandı.

İkinci gün ise bisikletçiler bu kez 119 kilometrelik Ordu-Perşembe Yaylası (Karga Tepesi) etabında mücadele etti. İkinci etabın galibi de Solution Tech Nippo Rali Team’den Santiago Abner oldu.

Deniz seviyesinden başlayıp dağ ve yaylalar üzerinden yüksek rakımlara ulaşan parkurlar, Tour of Ordu’nun kendine özgü karakterini ortaya koyarken, sporculara da farklı zorlukları bir arada yaşatan bir yarış deneyimi sundu.

TÜRK BİSİKLETİNİN GENÇ YETENEĞİ FERHAT EMİŞÇİ DİKKAT ÇEKTİ

Tour of Ordu, uluslararası sporcuların mücadelesinin yanı sıra Türk bisikletinin genç yeteneklerinin kendilerini göstermesi açısından da önemli bir yarış oldu.

Spor Toto Cycling Team’in 22 yaşındaki sporcusu Ferhat Emişçi, Tour of Ordu’da ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

23 Yaş Altı kategorisinde elde ettiği başarıyla öne çıkan Emişçi, Türk bisikletinin gelecek vadeden genç sporcularından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ferhat Emişçi’nin performansı, Tour of Ordu’nun genç Türk bisikletçiler için de önemli bir yarışma, deneyim ve gelişim alanı oluşturduğunu ortaya koydu.

ORDU’NUN SPOR TURİZMİ POTANSİYELİ

Tour of Ordu’nun önemli kazanımlarından biri de Ordu’nun bisiklet sporuna uygun coğrafyasının ortaya konulması oldu.

Sahil, orman, dağ ve yayla yollarını aynı organizasyonda buluşturan parkurlar, Ordu’nun bisiklet turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Yarış için Ordu’ya gelen yabancı sporcular, takım yöneticileri, teknik ekipler ve hakemler, organizasyonun sportif boyutunun yanı sıra kentin farklı bölgelerini de görme fırsatı buldu.

Bu yönüyle Tour of Ordu, spor ile turizmi bir araya getiren bir organizasyon olarak Ordu’nun sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkmasına katkı sağladı.

TOUR OF ORDU DAHA DA BÜYÜYECEK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyütülmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, Tour of Ordu’nun 2027 yılında daha kapsamlı bir organizasyona dönüşebileceğinin mesajını verdi.

Müftüoğlu, Ordu’nun sahip olduğu doğal parkurların bisiklet sporu açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgularken, hedefin Tour of Ordu’yu büyüterek UCI takviminde daha güçlü ve kapsamlı bir organizasyon haline getirmek olduğunu ifade etti.

Tour of Ordu 2026, iki günlük yarışın ardından geride yalnızca etap sonuçlarını değil; uluslararası katılımı, genç Türk sporculara sunduğu fırsatları ve Ordu’nun bisiklet sporu ile spor turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya koyan önemli bir organizasyon bıraktı.

Tour of Ordu’nun önümüzdeki yıllarda daha da büyütülmesi ve farklı etaplarla zenginleştirilmesi hedefleniyor. 2027 yılında yarışa daha uzun ve farklı parkurların eklenmesi, etap sayısının artırılması ve organizasyonun daha kapsamlı hale getirilmesi için çalışmalar şimdiden başlatıldı.