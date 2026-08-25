Giresun'da denize girmek yasaklandı! Valilikten vatandaşlara can güvenliği uyarısı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Giresun Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle önemli bir karara imza attı. Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla 25-26 Ağustos tarihlerinde il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek tamamen yasaklandı.
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 25-26 Ağustos'ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.