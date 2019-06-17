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Totti, Roma'daki yöneticilik görevinden ayrıldı

- Roma'nın efsane ismi Francesco Totti:"Roma'dan ayrılmak ölüm gibi. Bu durumda olmaktansa ölsem daha iyiydi"

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:23
Totti, Roma'daki yöneticilik görevinden ayrıldı


ROMA (AA) - İtalyan futbol adamı Francesco Totti, kulübü Roma'daki yöneticilik görevinden ayrıldığını açıkladı.

Futbolu bıraktığı Temmuz 2017'den bu yana Roma'da yöneticilik görevi üstlenen Totti, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Roma'daki yöneticilik görevimden ayrılıyorum. Bu, futbolu bırakmaktan çok daha kötü bir durum. Roma'dan ayrılmak ölüm gibi. Bu durumda olmaktansa ölsem daha iyiydi. Başkanlar, teknik direktörler ve oyuncular gelip geçer ancak bayraklar kalıcıdır." ifadelerini kullandı.

Kulübün ABD'li sahiplerini eleştiren 42 yaşındaki Totti, "Daha önce hiç kendimi açıklama fırsatım olmadı. Bana bu imkanı vermediler. İkinci yıl, ne yapmak istediklerini anladım. Bu kulüp için neler yapma arzusunda oluğumu biliyorlardı ama bunu istemediler. Beni her şeyin dışında tuttular. Bu, gelmesini hiç istemediğim bir gündü." yorumunu yaptı.

Altyapısına adım attığı 1989'dan bu yana 30 yıldır başkent ekibinin bir parçası olan Totti, profesyonel kariyerinde sadece Roma'da oynadı. Totti, 25 sezon top koşturduğu Roma'nın kulüp tarihindeki en fazla forma giyen ve en çok gol atan isim konumunda bulunuyor. Yeşil sahalarda sergilediği performansla futbol dünyasının efsaneleri arasına giren Totti, Roma formasıyla 786 maça çıktı ve 307 gol attı.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:23
  1. Francesco Totti
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