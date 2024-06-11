  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tottenham'dan Tanguy Ndombele kararı
Spor

Tottenham'dan Tanguy Ndombele kararı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 18:08:00 -
Tottenham'dan Tanguy Ndombele kararı

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele'nin geleceği için Tottenham'da karar verildi.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Tottenham, Tanguy Ndombele'nin 1 yıl kalan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Haberde; Tottenham ile Ndombele cephesi arasında prensip anlaşmasının sağlandığı ve kontratın feshedildiğini kısa süre içinde duyurulacağı yazıldı.

2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a 62 milyon euro karşılığında transfer olan Tanguy Ndombele, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçirmiş ve çıktığı 26 maçta 1 asist kaydetmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23