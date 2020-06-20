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Spor

Tottenham ile Manchester United 1-1 berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:33:07 -
Tottenham ile Manchester United 1-1 berabere kaldı

MANCHESTER (AA) - İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye Premier Lig'e verilen 100 günlük aranın ardından yapılan maçta Tottenham, Manchester United'ı konuk etti.

Londra ekibi Tottenham, 27. dakikada Steven Bergwijn'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester United da Bruno Fernandes'in 81. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve maç bu skorla sona erdi: 1-1

Bu sonucun ardından Manchester United ligdeki puanını 46'ya, Tottenham ise 42'ye yükseltti.

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