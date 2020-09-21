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Spor Tottenham ile karşılaşacak Leyton Orient'te birçok oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Spor

Tottenham ile karşılaşacak Leyton Orient'te birçok oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:46:48 -
Tottenham ile karşılaşacak Leyton Orient'te birçok oyuncuda koronavirüs tespit edildi

ANKARA (AA) - İngiltere Lig Kupası'nda yarın Tottenham ile karşılaşması planlanan Leyton Orient'te birçok oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

İngiltere 4. Futbol Ligi ekibinden yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen birçok oyuncuda yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve İngiltere Futbol Federasyonunun konuya ilişkin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantinaya alındığı, son 9 gün içinde maç yapılan Mansfield Town, Plymouth Argyle ve Oldham Athletic takımlarının oyuncularına test yapılması konusunda çağrıda bulunulduğu ifade edildi.

İngiltere Lig Kupası 3. turunda yarın Leyton Orient ile Tottenham arasında oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi veya Tottenham'ın yoğun maç trafiği nedeniyle iptal edilmesi bekleniyor.



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