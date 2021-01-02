  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tottenham farklı kazandı
Spor

Tottenham farklı kazandı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:48:52 -
Tottenham farklı kazandı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, konuk ettiği Leeds United'ı 3-0 mağlup etti.

Son 4 lig maçında sadece 2 puan elde ederek zirve yarışından uzaklaşan Tottenham, orta sıralarda yer alan Leeds United'ı Tottenham Hotspur Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 29. dakikada penaltıdan Harry Kane, 43. dakikada Heung-Min Son, 50. dakikada Toby Alderweireld'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Tottenham'da Matt Doherty, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Güney Koreli forvet Son, Tottenham formasıyla 100. golüne imza attı.

Bu galibiyetle puanını 29'a yükselten Tottenham, ligde lider Liverpool'un 4 puan gerisinde maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Leeds United ise 23 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı
Dünya

Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı

Karabağ için yapılan anlaşmaya göre bölgedeki temas hattı ve Laçin koridorundaki görevli Rus asker sayısı 1960 ile sınırlı olacaktı. Bölgede..
Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?
Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?

Dünyanın en yaşlı insanı nerede yaşıyor? |2021'e girdiğimiz günlerde pek çok kişi dünyanın en yaşlı kişisinin kim olduğunu araştırmaya başla..
Fikri’nin ayıbını örtmek isterken iyice rezil oldu! Kılıçdaroğlu’ndan “bizde de başörtülü var” şovu
Siyaset

Fikri’nin ayıbını örtmek isterken iyice rezil oldu! Kılıçdaroğlu’ndan “bizde de başörtülü var” şovu

Seçim sürecinde oy alabilmek için dindar ayaklarına yatan ama din karşıtlığı illa ki bir şekilde gün yüzüne çıkan CHP, Fikri Sağlar’ın açıkl..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay