Tottenham, Everton'ı hezimete uğrattı

İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Tottenham, sahasında Everton'u 5-0 mağlup etti. Konuk ekipte Cenk Tosun maç kadrosunda yer almazken; ev sahibi ekip, 14. dakikada Michael Keane'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Üç dakika sonra Son Heung-min'in golüyle Tottenham skoru 2-0 yaptı. 37'de Harry Kane, takımını 3-0 öne geçirirken; ilk yarı maç bu skorla sona erdi.

İkinci yarı oyuna giren Sergio Reguilon 46'da skoru 4-0 yaptı. Maçta son sözü Harry Kane söyledi ve 56'da kendisinin iki, takımının beşinci golünü kaydetti.

Tottenham, üst üste ikinci maçından da galip ayrılırken; Harry Kane, bu maçta kaydettiği iki golle Premier Lig'deki gol sayısını 176'ya çıkardı. İngiliz oyuncu, Arsenal'in eski yıldızı Thierry Henry'yi geçerek Premier Lig'de en fazla gol atan oyuncular sıralamasında 6. sıraya yükseldi.

İngiltere Premier Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan isimleri:

260- Alan Shearer

208- Wayne Rooney

187- Andrew Cole

184- Sergio Aguero

177- Frank Lampard

176- Harry Kane

175- Thierry Henry

163- Robbie Fowler

Bu galibiyetle puanını 45 yapan Tottenham, Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdrürdü. 7. sıradaki Tottenham ile lig dördüncüsü Arsenal arasında üç puan fark bulunuyor.

Son 8 maçta yedinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan Everton ise küme düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı. Frank Lampard'ın ekibi küme düşme hattının bir basamak ve bir puan üstünde yer alıyor.