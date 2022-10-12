Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Tottenham ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman oynanacak
Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Tottenham sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Tottenham ile Eintracht Frankfurt bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak.
Tottenham-Eintracht Frankfurt muhtemel 11’ler:
Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son
Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Jakic, Rode, Sow, Knauff; Kamada, Lindstrom, Kolo Muani