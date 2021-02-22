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Spor Tottenham deplasmanda tükendi
Spor

Tottenham deplasmanda tükendi

Premier Lig'de West Ham United, Tottenham'ı 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 04:34:00 -
Tottenham deplasmanda tükendi

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında West Ham United sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi West Ham United oldu. Maçın 5. dakikasında Michail Antonio sahneye çıktı ve takımını 1-0'lık skorla öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Karşılaşmanın 2. yarısına da hızlı başlayan West Ham oldu ve 47. dakikada Jese Lingard sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Mourinho'nun öğrencileri 2-0'lık skoru çevirmek adına bu dakikadan itibaren çok çalıştı ancak 64. dakikada Lucas Moura'nın golü yeterli olmadı.

Böylece Tottenham sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış oldu. Mourinho'nun ekibi son 6 maçta sadece 1 galibiyet alarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Alınan bu sonuçla Tottenham 36 puanda kalırken, West Ham United puanını 42'ye yükseltti.

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