Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Tottenham, gruptaki ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih ise sahasında Crvena Zvezda'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Tottenham, gruptaki ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih ise sahasında Crvena Zvezda'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Bayern Şampiyonlar Ligi maçı yarın saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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