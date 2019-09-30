0553 313 94 23

Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Tottenham, gruptaki ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih ise sahasında Crvena Zvezda'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:57
Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Tottenham, gruptaki ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih ise sahasında Crvena Zvezda'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tottenham Bayern Şampiyonlar Ligi maçı yarın saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:57
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Şampiyonlar Ligi 2. Hafta
  3. Şampiyonlar Ligi maçları
  4. Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman
  5. Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta
  6. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda
  7. Şampiyonlar Ligi Galatasaray
  8. Şampiyonlar Ligi A grubu
  9. Şampiyonlar Ligi B grubu
  10. Şampiyonlar Ligi C grubu
  11. Şampiyonlar Ligi D grubu
  12. Şampiyonlar Ligi E grubu
  13. Şampiyonlar Ligi Fgrubu
  14. Şampiyonlar Ligi G grubu
  15. Şampiyonlar Ligi H grubu
  16. Tottenham
  17. Bayern Münih
  18. Tottenham Bayern Münih
  19. Tottenham Bayern Münih maçı
  20. Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman
  21. Tottenham Bayern Münih maçı saat kaçta
  22. Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda
  23. Tottenham Bayern Münih maçı şifresiz
  24. Tottenham Bayern Münih maçı canlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Real Madrid Club Brugge maçını şifresiz nasıl izlerim?
    1. Real Madrid Club Brugge maçını..
    2. Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman..
    3. İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu..
    4. Tottenham Bayern Münih maçını şifresiz..
    5. Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman..
    6. Prens Selman'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    7. 5 günde 6 kilo verdiren portakal..
    8. Arda Turan maçı tribünden izledi!..
    9. Süper Lig puan durumu ve analizi! 6...
    10. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi..
    11. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    12. PTT, KPSS şartsız personel alımı..
    13. Öğrencilerin 'yurt' çilesi! Yapıldığı..
    14. Çılbır nasıl yapılır? Çılbır püf noktası
    15. 4 CHP'li isim İYİ Parti'ye geçti
    16. Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç..
    17. Sabah namazının vakti ne zaman başlar..
    18. Avustralya’da askeri kargo uçağı,..
    19. Manchester United Arsenal maçı canlı..
    20. Etnospor Kültür Festivali 2019 ne..
    21. Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken..
    22. Sanal alem ve 'teflon insan' modeli..
    23. Cübbeli Ahmet Hoca'dan deprem çıkışı:..
    24. TFF 1. Lig'de puan durumu! İşte, TFF..
    25. Altınordu Adana Demirspor maçı kaç kaç..
    26. "İstemeyenler dışında ümmetimin tamamı..
    27. Volovan nedir? Tavuklu volovan nasıl..
    28. ABD ve NATO'yu ayağa kaldıran olay!..
    29. TBMM'ye çağrı: Ermenistan'ın bile..
    30. En mutlu aile yuvasının formülü nedir?
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!