Tosya’ya şehir dışından gelenler karantina yurduna alınacaklar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs salgın hastalığına karşı tedbirler sıklaştırılarak şehir dışından gelen vatandaşlar öğrenci yurdunda karantina altına alınacaklar.

Korona virüs salgın hastalığına karşı halkın sağlını korumak amacıyla Tosya ilçesinde tedbirler üst düzeye çıkarıldı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile şehir dışından gelen vatandaşların Tosya Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesinde karantinaya alınmasına karar verildi.

Alınan karar ile 30 gün içinde ilçe merkez ve köylerine gelen vatandaşların muhtarlar tarafından kolluk güçlerine bildirilerek kolluk güçleri tarafından barınma bedeli kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla 15 gün süre ile Tosya Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesi Yurdu’nda karantina altına alınacaklar.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, alınan kararları şu şekilde açıkladı; "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgının ilçemizde toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal hareketliliği azaltma ve virüsün yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bugün toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. Ve 72. Maddeleri kapsamında karar alınmıştır: 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 30 gün süreyle seyahat izin belgesiyle gelmiş olsalar dahi başka bir yerleşim yerinden ilçemiz merkez ve köylerine gelen kişilerin iaşe ve barınma bedeli kendileri tarafından ödenmek kaydıyla 15 gün süreyle ilçemiz Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesi Yurdunda karantina altında tutulmalarına; bu süre içinde insanlarla temas kurmaları ve süre dolmadan ziyaret gerçekleştirmelerinin yasaklanmasına, yetkili makamlardan alınmış geçerli seyahat izin belgesi ile günübirlik gelenlerin ve cenaze için gelenlerin (en fazla 48 saat) bu kapsam dışında tutulmalarına karar verildi. Ayrıca, tüm barınma, konaklama, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda alınmasına; diğer okullarımızdan yeteri kadar personelin anılan karantina okulunda tedbirin eksiksiz uygulanmasını sağlamak üzere görevlendirilecek. Başka yerleşim birimlerinden köylere ve ilçe merkezine gelen vatandaşların muhtarlarımız tarafından ivedi şekilde kolluk kuvvetlerine bildirilecek. Kolluk kuvvetlerinin ilçemize girişlerde gerekli önlemleri ve tedbirleri alarak ilçemize gelen vatandaşlara bu konuyla ilgili bilgilendirme yapılmasına; başka yerleşim yerlerinden geldiği tespit edilen ve bildirilen vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerimizce en kısa sürede karantina yurduna getirilecek. Bu kararın Belediye ile Camilerden Anons yapılması ve sosyal medyadan haber yapılarak halka duyurulacak. Yurtta karantina altında kalıp da özel bir diyete tabi olan vatandaşlar için, uygun yemeklerin belirlenmesi amacıyla Devlet hastanesinden diyetisyen görevlendirilmesine, karantina altında tutulacak vatandaşlarımızın günlük sağlık kontrolleri ve takiplerinin, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılmasına karar verilmiştir.”