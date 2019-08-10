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Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde son kurbanlık hayvanlar alıcılarını bekliyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:21
Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde son kurbanlık hayvanlar alıcılarını bekliyor.


Bayram gününe kadar açık kalacak olan Tosya Hayvan Pazarında son kurbanlık hayvanlar alıcılarını beklemeye başladı. Hayvanlarını koyacak yerleri olmayan yada çeşitli sebeplerle kurbanlarını alamayan vatandaşlar son günü beklerken hayvan pazarı dolup taştı.


Kurban bayramına bir hafta kala açılan ve hafta boyunca açık kalan Tosya Hayvan Pazarında son gün satılmayan kurbanlık hayvanlar alıcılarını beklemeye başladı. Hisseli kurban almak isteyen yada kesim yaptırmak isteyen vatandaşların kurbanlık hayvanları direk işletmeden aldığını belirten hayvan yetiştiricileri; “Bazı müşterilerimiz hisseli kurban alıyor, bazıları ise aldıkları hayvanların kesimini işletmede yapılmasını istiyor. Hisseli kurban satışı yapan ve kesim yapan işletmeler hayvanlarını direk işletmeden satıyor. Vatandaş gelip hayvanı görüyor tercih ettiği hayvanı alabiliyor. İsteğine göre işletmede kim yaptırabiliyor. Kesim için randevu veriliyor, kurban sahipleri o saatte gelip kurbanlarının kesildiğini görebiliyor ve kesim işlemi bittiğinde de etlerini paketlenmiş şekilde alıp gidiyor. Hayvan pazarında ise durum çok farklı. Burada kurbanı tek başına kesen insanlar yada ekip oluşturanlar pazardan alıyor. Bakacak yeri olmayan vatandaşlar kurbanlık hayvan alımını son güne bırakarak hayvanı aldığı gün kesime götürüyor. Hayvan pazarı bir haftadır açık fakat yoğunluk son iki günde. Vatandaşlar son iki günde kurbanlık hayvan alımı yaparak bayramı bekliyor” dediler.


Kurbanlık hayvan almak isteyen yada kurbanlık hayvan alımını son güne bırakan insanlar bayram gününe kadar açık kalacak olan Tosya Hayvan Pazarından kurbanlık hayvanlarını alabilecekler.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:21
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