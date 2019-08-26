Tosya’da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde güvenlik ve asayiş koordinasyon merkezi toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapılan Tosya Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısı Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Gülbahar, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül katıldı. Asayiş, trafik, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile ilgili konularının ele alındığı toplantının genel değerlendirmeler yapmak amacıyla aylık periyotta yapılması hedefleniyor. Toplantı sonrası konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Sonraki süreçte ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının da katılmasının sağlanacağı toplantıda yeni öğretim yılında alınması öngörülen güvenlik tedbirleri görüşülecek” dedi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda bu toplantıları düzenlediklerini anlatan Kaymakam Pişkin, “İlçelerde kaymakamın başkanlığında garnizon komutanı, cumhuriyet başsavcısı, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve kaymakamın gerek göreceği diğer ilgililerden oluşan İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezini, bundan böyle daha geniş katılımlı ve fonksiyonel değerlendireceğiz. Özellikle yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, okullarımızda ve meslek yüksek okulumuzdaki alınması öngörülen güvenlik tedbirleri başta olmak üzere her ay belirlenecek gündem maddeleri doğrultusunda ilgili kurum yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı toplantılarımızı başlatacağız. Bugünkü toplantımızda asayiş, trafik, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile ilgili konuları değerlendirdik. Genel güvenlik konseptinin sahada başarıyla uygulanabilmesi, bu konuda görevli ve yetkili tüm kamu görevlilerinin üst düzey koordinasyon, paylaşım ve takip içerisinde olmaları ile mümkündür. Koordinasyon toplantılarının da bu anlamda önemli bir işlevsellik arz ettiği tartışmasızdır” diye konuştu.