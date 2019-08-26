0553 313 94 23

Tosya’da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde güvenlik ve asayiş koordinasyon merkezi toplantısı yapıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:34
Tosya’da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde güvenlik ve asayiş koordinasyon merkezi toplantısı yapıldı.


İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapılan Tosya Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısı Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Gülbahar, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül katıldı. Asayiş, trafik, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile ilgili konularının ele alındığı toplantının genel değerlendirmeler yapmak amacıyla aylık periyotta yapılması hedefleniyor. Toplantı sonrası konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Sonraki süreçte ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının da katılmasının sağlanacağı toplantıda yeni öğretim yılında alınması öngörülen güvenlik tedbirleri görüşülecek” dedi.


İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda bu toplantıları düzenlediklerini anlatan Kaymakam Pişkin, “İlçelerde kaymakamın başkanlığında garnizon komutanı, cumhuriyet başsavcısı, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve kaymakamın gerek göreceği diğer ilgililerden oluşan İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezini, bundan böyle daha geniş katılımlı ve fonksiyonel değerlendireceğiz. Özellikle yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, okullarımızda ve meslek yüksek okulumuzdaki alınması öngörülen güvenlik tedbirleri başta olmak üzere her ay belirlenecek gündem maddeleri doğrultusunda ilgili kurum yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı toplantılarımızı başlatacağız. Bugünkü toplantımızda asayiş, trafik, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile ilgili konuları değerlendirdik. Genel güvenlik konseptinin sahada başarıyla uygulanabilmesi, bu konuda görevli ve yetkili tüm kamu görevlilerinin üst düzey koordinasyon, paylaşım ve takip içerisinde olmaları ile mümkündür. Koordinasyon toplantılarının da bu anlamda önemli bir işlevsellik arz ettiği tartışmasızdır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamerun'da Anglofon krizi eğitime darbe vurdu
    1. Kamerun'da Anglofon krizi eğitime..
    2. Arguvan’da Selçuk Balcı konseri
    3. Muğla Köyceğiz evlerine ne zaman..
    4. Ve Adebayor imzayı attı!
    5. Konya Meram TOKİ Gödene Mahallesi 804..
    6. Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde..
    7. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim..
    8. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    9. Pamukova’daki cinayetle ilgili 3..
    10. “Düğüne gidiyorum” diyerek evden çıkan..
    11. Trump'tan Ruhani ile "doğru..
    12. Alpay Özalan'dan Ahmet Davutoğlu'na..
    13. Giresun'da otomobil otokorkuluklara..
    14. Konya KTO Karatay Üniversitesi..
    15. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'in..
    16. Hortumcu Cem Uzan'dan 'yeni parti'..
    17. Kadınlar, Emine Bulut’un öldürüldüğü..
    18. Ümit Karan Shkup teknik..
    19. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    20. DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme"..
    21. Tosya’da güvenlik ve asayiş toplantısı..
    22. Taliban, telekomünikasyon şirketini..
    23. Dilovası’nda doğalgaz çalışmaları hız..
    24. İki katlı evin çatısı çıkan yangında..
    25. Anadolu Üniversitesi Profesör Doçent..
    26. Trump'tan çağrı: Görüşmeye hazırım
    27. Ümit Karan istifa kararı aldı!
    28. Jandarmadan motosiklet denetimi
    29. Çardak Yağlı Güreşleri’nde protokol..
    30. Biruni Üniversitesi öğretim üyesi..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”