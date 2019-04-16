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Seçim 2019 Sayfası

Tosya’da çiftçilere 24 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çiftçilere 24 ton 200 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı.

16 Nisan 2019 Salı 17:28
Tosya’da çiftçilere 24 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çiftçilere 24 ton 200 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı.


Tosya’da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı. 24 ton 200 kilogram dağıtılan çeltik tohumuna Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’de katıldı.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, çiftçilere yeni üretim sezonunun bereketli geçmesi temennilerinde bulundu.


Üreticilere 24 ton 200 kilogram çeltik tohumu dağıtacaklarını belirten Kaymakam Pişkin, “Bu tohumların 13 ton 200 kilogramı Tosya Güneşi, 11 tonu ise Osmancık 97 dediğimiz tohum türleri. Projenin toplam maliyeti 125 bin lira. Yüzde 40’ı Tarım ve Orman Bakanlığı hibesi, yüzde 60’ı ise çiftçi katkısı olmak üzere projelendirildi. Buna göre bakanlığın katkısı 50 bin lira, üretici katkısı da 75 bin lira. Çiftçinin katkısını yüksek tutup, bakanlığın katkısını da daha az tuttuk ki daha çok insana tohum vermiş olalım, daha geniş bir alana hizmeti yaymış olalım. Çeltik üretimi yapılan köylerimizde, DSİ’nin, Özel İdarenin ve Kaymakamlığımızın araçları, kanal temizleme ve kanal açma çalışmalarını yürütüyor. Sizleri desteklemek adına bugün bu tohumu vermek bizleri mutlu ediyor. İnşallah, ilerleyen zamanlarda Tosya, çeltik üretimi konusunda daha da iddialı bir ilçe haline gelecek. Hepinize bu konuda büyük ihtiyaç düşüyor. Bizler her konuda çiftçimizin yanındayız. Süreç içerisinde hangi konuda sorun ve sıkıntı yaşıyorsanız, yardımımıza ihtiyaç duyuyorsanız bilin ki biz hemen gelip yerinde incelemeye ve gerekli girişimlerde bulunmaya hazırız” dedi.


Tohum dağıtımına Tosya Tarım ve Orman Müdürü Yakup Yırtıcı, Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ve çiftçiler de katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:28
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