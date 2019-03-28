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Tosya’da 55. Kütüphaneler haftası kutlandı

Yurt genelinde olduğu gibi 55.

28 Mart 2019 Perşembe 14:09
Tosya’da 55. Kütüphaneler haftası kutlandı

Yurt genelinde olduğu gibi 55. Kütüphaneler Haftası, Tosya’da da düzenlenen programla kutlandı.


İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü İsmail Çalışkan, “Geleceğin Türkiye’sinde Tosyalıların ve bölgenin söz sahibi olması için bilgiye gereksinim duyan herkesi kütüphanemize bekliyoruz. Her türlü imkanlarımızdan faydalanmak üzere gelen herkesin baş hizmetkarıyız" dedi.


Programda konuşan Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak ise kütüphanenin önemine değinerek kullanıma ödünç malzeme veren tek kurumun kütüphaneler olduğunu söyledi. İshak, “Ekonomik olarak halkımıza katkı sağlayan kurumların başında gelir. Çünkü kütüphanelerde bulunan kitaplardan herkes yararlanabilmektedir. Hatta kütüphaneden kitapları ödünç alarak kütüphane dışında bile okuyabilirler” diye konuştu.


Dünden bugüne İlçe Halk Kütüphanesi videosunun izlenmesinin ardındangünün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından kütüphaneye emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. İlçede kitap ve kütüphane sevgisinin gelişmesine verdiği desteklerden dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü İshak tarafından Kaymakam Deniz Pişkin’e plaket takdim edildi. Plaketi kitap okuma kampanyasına destek veren kurumlar adına aldığını ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Belediye Başkanı Kazım Şahin’de Kaymakam Deniz Pişkin’e okuma kampanyası için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:09
  1. kitap
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