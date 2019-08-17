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Tosya Belediyesi yaya yollarını yeniliyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaya yolları yenileniyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:30
Tosya Belediyesi yaya yollarını yeniliyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaya yolları yenileniyor.


Tosya’nın üst yapısını tamamen iyileştirmeye yönelik proje ve çalışmalar yapan Tosya Belediyesi kentin önemli ana arterleri arasında yer alan Yüzüncü Yıl Caddesi üzerindeki yaya yollarını tamamen yeniliyor.


Zamanla fiziki özelliğini yitirerek deforme olmuş yaya yollarını revize etmeye başlayan Tosya Belediyesi geçtiğimiz aylarda da Atatürk Caddesi üzerinde bir süre bu çalışmalarına devam etmişti. Bununla birlikte kent giriş ve çıkışlarını tek tip yol bordürleri ile yeniden düzenleyeceklerini ifade eden Belediye Başkan Volkan Kavaklıgil tüm bu çalışmalarla bütünlük sağlaması amacıyla 100. Yıl Caddesi’ni üzerindeki yaya yollarını da yeniden yapmaya başladıklarını kaydetti.


Başkan Kavaklıgil, şehri yeniden imar edeceklerini ifade ederek, “Alt ve üst yapısıyla fiziki koşulları son derece modern tesis edilmiş bir kent için birlikte çalışırken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Tosya bırakmış oluruz. Asıl amacımız Tosya’da yaşayan hemşerilerimizin yüzüne gülen, ferah ve estetik bir şehir inşa etmek” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:30
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