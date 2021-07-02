Tosuncuk'un yeni planı ortaya çıktı! Türkiye'ye gelip...

Türkiye'de tarihin en sansasyonel dolandırıcılıklarından birine imza atan ve Çiftlik Bank saadet zinciriyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplayarak yurtdışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, önceki akşam bir video yayınladı. Aydın o videoda "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" dedi. Tosuncuk saatler sonra da Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na giderek teslim oldu.

Bitcoinle servetini katladı

Aydın'ın Türkiye'den kaçırdığı paraları Bitcoin'e yatırarak servetine servet kattığı ortaya çıktı. Akşam'da yer alan habere göre, Mart 2018'de Uruguay'a kaçan Tosuncuk, vurgun parasının büyük bölümü olan 500 milyon TL'yi o dönem tanesi 6 bin dolar olan Bitcoin'e yatırdı. Dünyayı kasıp kavuran kripto para bu yıl nisan ayında 64 bin doları aşarak tarihi rekor kırdı. İddiaya göre Mehmet Aydın'ın serveti elindeki Bitcoinler sayesinde 5 milyar lirayı buldu.

Mağdurlara ödeme yapmayı planlıyor

Tosuncuğun Bitcoin'den elde ettiği yüksek kâr sonrasında teslim olmaya karar verdiği, mağdurlara paralarını iade etmeyi planladığı ileri sürüldü.

Türkiye'ye iade edilecek

Aydın'ın iadesi için işlemlere başlandığı, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Tosuncuğun akıbetinin ilerleyen günlerde netleşeceği bildirildi.

Etkin pişmanlık durumu

Tosuncuğun yargılanacağı 'suç örgüt kurup yönetme', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' maddelerini değerlendiren avukat Memet Taylan Bayıllı, şöyle konuştu: "Suç örgütü kurmanın cezası 8 yıla kadar hapis. Teslim olup ülkeye dönen zanlı etkin pişmanlıktan yararlanır. Dolandırılanların parası ödenirse ceza üçte iki oranında düşer ama 4 yıl hapsin altına inmez. Malvarlığını Türkiye'ye getirtmesi halinde bu suç ile ilgili de etkin pişmanlıktan faydalanabilir."