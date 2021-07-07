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Gündem 'Tosuncuk'un 25 saati aşan polis sorgusu tamamlandı
Gündem

'Tosuncuk'un 25 saati aşan polis sorgusu tamamlandı

Brezilya'da Türk makamlarına teslim olarak Türkiye'ye getirilen ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 25 saati aşan polis sorgusu tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 01:03:00 -
'Tosuncuk'un 25 saati aşan polis sorgusu tamamlandı

Brezilya'dan Türkiye’ye getirilen ‘Çiftlik Bank’ davası sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Sanığın sabah erken saatlerde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.

İfadesi tamamlandı

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir Interpol tarafından ‘kırmızı bülten’ ile aranan ve 1 Temmuz’da Brezilya’da Türk makamlarına teslim olduktan sonra Cumartesi günü sınırdışı edilerek yurda getirilen “Çiftlik Bank” davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın’ın, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

 

Sorgu 25 saati aştı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde dün akşam saat 21:45’te başlayan ifade sürecinde sanık Aydın’a 60 sayfadan oluşan soru listesindeki tüm soruların yöneltildiği öğrenildi. Zaman zaman ara verilen sorgu süreci 25 saati aştı.

Sanığa, firari olarak arandığı sırada yurt dışında kimlerle temas kurduğu ve beraberinde getirdiği belgeler başta olmak üzere soruşturmanın kilit isimlerinden kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'la ilgili de sorular yöneltildi.

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