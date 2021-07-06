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Gündem 'Tosuncuk'u köylüleri anlattı: Bu işi yapabilecek zekaya sahip biri değildi
Gündem

'Tosuncuk'u köylüleri anlattı: Bu işi yapabilecek zekaya sahip biri değildi

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve geçtiğimiz günlerde Türk makamlarına teslim olarak Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın köylüleri "Mutlaka onun arkasında birileri vardır. Çünkü kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 19:14:00 - 2021-07-06 19:20:28
'Tosuncuk'u köylüleri anlattı: Bu işi yapabilecek zekaya sahip biri değildi

Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilen Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu. Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar köyü sakinleri, köylerinden böyle bir kişinin çıkmasından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Köy adına utandıklarını belirten vatandaşlar, Tosuncuk'un bu işi yapabilecek bir zekaya sahip olmadığını belirterek, "Mutlaka onun arkasında birileri vardır." dedi.

Çiftlik Bank ile arkasında binlerce mağdur bırakan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim oldu. Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesinin ardından dün akşam sorgusu başladı.

Kaçak villası yıkıldı

Mehmet Aydın hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Aydın'ın memleketi Giresun'da 2016 yılında yaptırdığı villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Espiye ilçesine bağlı Aydınlar köyünde bulunan ve dere yatağına yapıldığı tespit edilen kaçak villa Espiye Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından mühürlendi.

Köylüleri ilk kez konuştu

Mehmet Aydın'ın memleketi olan Aydınlar köyünde köy sakinleri ilk kez konuştu. Köy sakinleri, köylerinden böyle bir dolandırıcının çıkmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Köylerinde çok muhterem insanların yer almış olduğu belirten köylüler, hem köyleri adına hem de o kişinin aileleri adına üzücü bir durum olduğu ifade ettiler.

"Bu zekaya sahip birisi değildi"

Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, Mehmet Aydın'ın çocukluk zamanlarını bildiğini belirterek, "Kendisinin çok küçüklüğünü bilirim. Bursa'da yaşıyordu. Zaman zaman köyün düğün gibi dernek gibi etkinliklerin de kendisini görüyordum. Böyle bir iş yapacak birisi değildi. Mutlaka onun arkasında birileri vardır. Çünkü kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi. Ama böyle bir olaya karışmış olmasından dolayı ve böyle bir kişinin köyümüzden çıkmış olmasından dolayı son derece üzgünüz ve mahcubuz" ifadelerini kullandı.

"Köy adına utanıyoruz, mahcubuz"

Diğer bir köy sakini Muammer Aydın, "Bizim köyümüzün insanları Konya'dan gelip yerleşmişlerdir. Hatta köyümüzde mübarek bir zat bulunmaktadır. Yakındaki bir köyümüz, Hacı Abdullah Halife'nin bulunduğu komşu köylerden birisidir. Bizim köyümüz öyle bir olayın yaşanması köyümüze hiç yakışmadı. Köy adına utanıyoruz, mahcubuz. Keşke yaşanmasaydı" ifadelerine yer verdi.

 

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