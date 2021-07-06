Tosuncuk uçakta polislere bakın neler neler söylemiş!

Çiftlik Bank'ta milyonlarca liralık vurgun yaptıktan sonra yurtdışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olmasıyla ilgili iddialar havada uçuşuyor. Gazeteci İsmail Saymaz ise Tosuncuk'un Brezilya'da polislere yaptığını iddia ettiği açıklamaları köşesine taşıdı.

Türkiye'ye teslim olmasında iki ihtimal

Tosuncuk'ta aniden nükseden vatana kavuşma arzusunun iki nedeni olabilir.

Bir: Para suyunu çekti.



İki: Tersine Bitcoin'den parayı vurdu.

Tosuncuk, Türkiye'de 11.460.00 TL ödeyip aldığı 550 Bitcoin cihazından 496'sını gemiyle Uruguay'a getirtmişti. O tarihte bir Bitcoin 8-9 bin dolarken, bugün 32 bin dolar.

Borçlarını ödeyip etkin pişmanlıktan faydalanabilir

Tosuncuk, borçlarını ödeyip etkin pişmanlıktan yararlanabilir. Ağabeyinin Latin Amerika'da kalması bu ihtimali güçlendiriyor. Zaten Fatih Aydın'ın organizasyonun beyni olduğu düşünülüyor.

Polislere göre Tosuncuk sorguya iyi çalışmış

Tosuncuk, Brezilya-Türkiye uçağındayken, elinde yüzlerce sayfalık klasör vardı. Bu klasörde şirketin ve alacaklıların bilgileri yer alıyordu. Kendisine eşlik eden polislere “Mağdur edildim. Herkesin parasını vereceğim. Varlıklarım borçları karşılıyor” dedi. Polislere göre Tosuncuk, sorguya iyi çalışmıştı. Yanıtları hazırdı.

Polislere 'Bir iki yıl yatarım. Konu soğur ve nasıl olsa çıkarım' dedi

Polislere şöyle dedi: “İlk başta halkın tepkisini almak için tutuklarlar. Bir iki yıl yatarım. Konu soğur ve nasıl olsa çıkarım. Tek endişem, geldikten sonra yeni alacaklıların çıkması.” Polislere göre Tosuncuk, ağabeyi tarafından kurban edilmişti.

Polislere 'yeni bir projem var' dedi

Bir iki yıl içinde salıverileceğini ve saygın iş adamı diye övüleceğini düşündüğü içindir ki… Tosuncuk, dönüş uçağında, polislere “Yeni bir projem var” dedi.