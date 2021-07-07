Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırıp yurt dışına kaçmıştı. Brezilya’nın Salo Paulo kentinde teslim olan Mehmet Aydın’ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Peki, Mehmet Aydın tutuklandı mı?

Tosuncuk tutuklandı mı?

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Konu hakkında gelişmeler yaşandıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

Mehmet Aydın kaç yıl hapis yatar?

Mehmet Aydın hakkında 4 bine yakın mağdur nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi oldu. Hukukçular, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 32 yıl ceza alabileceğini ifade ediyor.

Çiftlik Bank olayı nedir?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.