Tosuncuk ne açıklama yaptı? Çiftlik Bank sahibi tosuncuk Mehmet Aydın ne dedi?

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu. Mehmet Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç gerekli açıklamayı kendisinin yapacağını söyledi. Aydın'ın iadesi için işlemlere başlandığı önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Çiftlik Bank sahibi tosuncuk Mehmet Aydın ne dedi?

Tosuncuk ne açıklama yaptı? Dün yayınladığı video ile Türk yargısına teslim olacağını duyuran Aydın, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi 'Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye’ye iade edilecek mi?

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" demişti.

Mehmet Aydın’ın avukatı kim?

'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi. ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydının avukatı Şehmus Uluç, "Müvekkilim Mehmet Aydın kendi hür iradesiyle teslim olmuştur. Gerekli basın açıklamasını kendisi yapacaktır. Avukatlık sürecini de biz takip edeceğiz" dedi.