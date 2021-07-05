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Gündem "Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın teslim olma nedeni ortaya çıktı
Gündem

"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın teslim olma nedeni ortaya çıktı

"Tosuncuk" lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın, Brezilya'da hakkında verilen sınır dışı kararı üzerine teslim olmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 11:52:00 -
"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın teslim olma nedeni ortaya çıktı

İnternet üzerinden kurduğu sanal oyun platformu Çiftlik Bank'ı saadet zinciri benzeri bir sisteme çevirerek 2 yıllık bir süre zarfında 80 bine yakın insanı 500 milyon liranın üzerinde dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya'da hakkında verilen 'sınır dışı kararı' üzerine teslim olmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Hesaplarına aktarıldı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporuna göre Aydın, kurduğu Çiftlik Bank'ıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden 511,7 milyon TL toplamış. Paraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine aktarıldığı, oradan da Çiftlik Bank'ın CEO'su ve kurucusu Mehmet Aydın'ın ve eşinin şahsi hesaplarına gönderildiği belirlenmişti.

2018'de kaçmıştı

Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemleri üzerinden de de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilen sistemin sahibi Mehmet Aydın, sermayeyi geri alamayan üyelerin suç duyurusu üzerine 2018 yılında yurt dışına kaçmıştı. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan şirketin bir yöneticisi ile Aydın'ın eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı. İnterpol'ün "en çok arananlar" listesinde yer alan Aydın (30) üç yıldır Güney Amerika'daydı.

Sao Paulo Başkonsolosluğu'na geçtiğimiz hafta giderek teslim olan Mehmet Aydın'ın yanındaki bir bellek içerisinde sakladığı belgelerin bir nüshasını da konsolosluk yetkilileriyle paylaştığı öğrenildi.

14 saatlik bir yolculuğun ardından önceki gece İstanbul'a getirilen Aydın'a uçaktan indirilmeden çelik yelek giydirildi. İstanbul Havalimanı'nda kimlik ve parmak izi doğrulaması yapılan Aydın sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezaretine konuldu.

Sao Paulo Konsolosluğu'na sunduğu savunma belgelerinin bir nüshasını da mali şube polisine veren Aydın'ın, profesyonel hukukçular tarafından hazırlanmış belgelerle birileri tarafından yönlendirilerek savunma hazırlandığı değerlendiriliyor. Mehmet Aydın'a yöneltmek üzere sorular hazırlayan polisin ise bir yandan da Aydın'ı yönlendiren şahıs ve merkezleri deşifre etmek için çalıştığı öğrenildi.

Halen 100 milyonu var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünde polisle yaptığı ilk mülakatta kendisine sorulan "Bu kadar süre kaçıp neden sonra teslim oldun?" sorusuna "Ailemle sorun yaşıyordum ve param bitmişti" diye cevap verdiği öğrenilen Aydın'ın, 3 buçuk yıl önce eşi Sıla Aydın'dan boşandığı ve yurt dışı hesaplarında hâlâ 100 milyon liraya yakın parasının bulunduğu belirtiliyor.

 

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