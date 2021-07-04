"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın avukatından ilk açıklama

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın dün gece saatlerinde uçakla Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.

Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Süreçle ilgili Aydın'ın avukatı Fatih Kuş'tan bir açıklama geldi. Müvekkilinin henüz ifade vermediğini söyleyen Kuş, 'aile baskısı nedeniyle teslim oldu' iddialarını yalanladı. İfade öncesi herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyleyen Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

75 bin yıla kadar hapis istemi

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

Neler yaşandı?

Çiftlik Bank sistemine para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurdu. Sistemin kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sisteme katılımcı olarak para yatıran çok sayıda kişinin mağdur olması üzerine soruşturma başlattı. Türkiye'nin birçok ilinden mağdurun ortaya çıkması üzerine Başsavcılık, soruşturmanın tek elden yürütülebilmesi amacıyla diğer illerdeki adliyelere de yazı gönderdi.

Nitelikli, örgütlü ve bilişimli dolandırıcılık

Gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan, ayrıca fiilen çiftlikler de kurulup gelir getirdiği iddia edilen Çiftlik Bank adlı sistemin kurucuları hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma açıldı.

3 milyon 90 bin liraya el konulmuştu

Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanırken, bu sistem sayesinde birikip suçtan elde edildiği anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıca 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konuldu.

Binlerce mağdur var

Mevcut verilere göre şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu tespit edildi.

1 milyarın üzerinde para toplanmış

Katılımcıların sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip oldukları ve kendilerine sanal ortamda alım-satım yapmak suretiyle yüksek gelir elde etme vaadinde bulunulduğu, bu şekilde işletilen sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016'dan bu yana toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

Bu süreçte katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı tespit edilirken, sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126 bin 75 lira olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 lira aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 lira zarar ettiği belirlendi.

Şirketlerine kayyım kararı

Yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verildi.

6 kişi hakkında kırmızı bülten düzenlenmişti

Mağdur sayısının sürekli artması üzerine soruşturma derinleştirilirken, sistemin kurucularının yakalanması için operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında sistemin kurucusu firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 6 kişi hakkında ise kırmızı bülten düzenlendi.

Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadeleri de talep edildi.

Yürütülen soruşturma sürecinde, haklarında yakalama kararı bulunan sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, sistemin beyin takımından Suat Fehmi Emur, finans müdürü olduğu iddia edilen Koray Hasgül tutuklandı. Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen Düzgün Genç'in de tutuklanmasına karar verildi.

İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, "Çiftlik Bank" adıyla kurduğu sistemle çok sayıda kişiyi dolandıran ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulundu.

Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, söz konusu listeye dahil edildi. İnterpol'ün sisteminde Aydın'ın bilgilerinin yanı sıra fotoğrafları da yer aldı. Aynı listeye, ilgili soruşturma kapsamında zanlının aranan ağabeyi Fatih Aydın da dahil edildi.