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Gündem Tosuncuk Mehmet Aydın ne zaman Türkiye'ye gelecek? Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi mi?
Gündem

Tosuncuk Mehmet Aydın ne zaman Türkiye'ye gelecek? Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi mi?

Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu. Mehmet Aydın'ın ne zaman Türkiye'ye getirileceği merak ediliyor. Peki, Mehmet Aydın Türkiye'ye geldi mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-03 11:14:00 - 2021-07-03 11:17:03
Tosuncuk Mehmet Aydın ne zaman Türkiye'ye gelecek? Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi mi?

Binlerce kişiyi kurduğu Çftlukbank ile mağdur eden ve yurtdışına kaçan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’da teslim oldu. Peki, Mehmet Aydın ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Tosuncuk Mehmet Aydın ne zaman Türkiye'ye gelecek? Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi mi?

Çiftlikbank mağdurları Mehmet Aydın’ın ne zaman Türkiye’ye geleceğini merak ediyor. Brezilya’da teslim olan Mehmet Aydın’ın bu gece Türkiye’ye geleceği duyuruldu.

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, "(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak." dedi.

Çiftlikbank mağdurlarına paraları iade edilecek mi?
Çiftlikbank mağdurlarına paraları iade edilecek mi?

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