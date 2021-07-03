Binlerce kişiyi kurduğu Çftlukbank ile mağdur eden ve yurtdışına kaçan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’da teslim oldu. Peki, Mehmet Aydın ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Tosuncuk Mehmet Aydın ne zaman Türkiye'ye gelecek? Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi mi?

Çiftlikbank mağdurları Mehmet Aydın’ın ne zaman Türkiye’ye geleceğini merak ediyor. Brezilya’da teslim olan Mehmet Aydın’ın bu gece Türkiye’ye geleceği duyuruldu.

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, "(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak." dedi.