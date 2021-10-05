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Gündem Tosuncuk hakkında yeni iddianame! İstenen ceza 89 bin yıla çıktı
Gündem

Tosuncuk hakkında yeni iddianame! İstenen ceza 89 bin yıla çıktı

Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı. Aydın için istenen toplam ceza 89 bin yıla çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 10:22:00 -
Tosuncuk hakkında yeni iddianame! İstenen ceza 89 bin yıla çıktı

Tutuklu olan ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Aydın hakkında hazırlanan yeni iddianamede 130 yeni mağdur yönünden 2 bin 600 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aydın firardayken hazırlanan ilk iddianameyle hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Mehmet Aydın’ın her bir nitelikli dolandırıcılık suçlaması için 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Daha önceki iki iddianameyle birlikte Mehmet Aydın hakkında istenen toplam ceza 89 bin yıl oldu.

Kendi ifadesinde, Çiftlik Bank üzerinden 1 milyar 500 milyon liranın üzerinde para topladığını anlatan Mehmet Aydın, mal varlıklarının iadesini isteyerek bu şekilde borçlarını ödeyebileceği teklifinde bulunmuştu.

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