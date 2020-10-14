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Yerel Tosun Paşa arpa tohumu sahiplerini buldu
Yerel

Tosun Paşa arpa tohumu sahiplerini buldu

Akyurt Belediyesi Akyurtlu çiftçilere destek olmak amacıyla yüzde 75 hibeli 50 ton arpa tohumu dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:00:00 -
Tosun Paşa arpa tohumu sahiplerini buldu

Geçmiş yıllarda Akyurt Belediyesi tarafından alınan ve verimi yüksek Tosun Paşa isimli arpanın çiftçiler tarafından rağbet görmesiyle böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çalışma ile ilgili olarak şu sözlere yer verdi “Akyurt’umuz her yönüyle gelişime açık, kendini ileriye atacak, atılımlar yapacak potansiyele sahip bir ilçe. Tarımda da güzel işler çıkarabiliriz. Son birkaç yıldır ilçemizde çiftçilerimiz tarafından toprağa ekilen ve güzel bir isimle “Tosun Paşa” olarak adlandırılan arpa çeşidimizi daha da yaygın hale getirmek amacıyla bu yıl hibe programına aldık. 7 Ekim 2020 tarihinde, sosyal medyadan canlı yayınladığımız, noter huzurunda yapılan kura ile başvuru yapan 450 çiftçimiz içerisinden 100 çiftçimiz 500’er kilo Tosun Paşa arpa tohumu almaya hak kazandı. 500 kilo arpanın yüzde 75’i Belediyemiz tarafından karşılanıyor.Kura sonucunda arpa tohumu almaya hak kazanan talihli çiftçilerimize gelecek yılın tohumlarını teslim ettik. Çiftçilerimiz oldukça memnun oldular. Bizler de kendilerine verdiğimiz destek nedeniyle oldukça mutluyuz. Allah bereketini artırsın, çok verimli, güzel bir tarım sezonu olsun. Allah darlık, yokluk göstermesin.”

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