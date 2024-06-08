Torunlarına moral vermek istedi! En yaşlı YKS adayı sınava girdi

Necmettin Özkan, YKS sınavına Bursa'nın İnegöl ilçesi Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi'nde girdi. Sınav çıkışında açıklama yapan Özkan, "Benim torunlar lise mezunu. Bu sene sınava girecekler. Bende kendimi bir yoklayayım istedim. İnşallah güzel şeyler olur. Sınav soruları bize göre değil. Bizim zamanımızdaki sorular gibi değil. Ama yine de yaptık bir şeyler. Torunları teşvik etmek amacıyla girdim. Hatta torun benden fazla puan alırsan ne olacak diye sordu. Dedim sakin ol, moralini bozma. Biz iyi talebelerdik zamanında. İnşallah güzel bir şey olur. Gaye okumak değil de, kendimizi bir deneme. Çocuklara güzel bir örnek olmak. Gençken üniversite sınavına girmiştim. Bu ikinci sınavım. O zamanlar sağ-sol olayları vardı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsüne kayıt yaptırmıştım. 15 gün sonra geri geldik. Başladık kasaplığa. Serüvende öyle bitti. Baktık ki yaş oldu 70 ama iş bitmemiş. Torunum 4-5 aydır sokağa çıkmadan sınava çalıştı. İnşallah başarılı olur. Sınavı kazanırsam kasap olduğum için veterinerlik bölümünü seçeriz.Öğrenciler kendilerine güzel bir çalışma stili yapsınlar. Yani okumaktan korkmasınlar. Ben kasap olduğum için şunu söylemek istiyorum; biz çoban bulamıyoruz. Yarın öbür gün üniversite mezunları çoban olacaklar. Hepsi değil de, bir kısmı. Herkes okuduğu zaman illa devletten bir iş bulurum gayesine kapılmasın. Eğitim önemli. Kendilerini iyi yetiştirsinler" dedi.

Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi müdürü Cavit Yakşi ise, "Velilerimizin de biraz empati yapması lazım. Çocukların işleri çok kolay değil. Çalışmaları gerekiyor. İyi hazırlık yapmaları gerekiyor. İyi bir üniversite, iyi bir eğitim çok önemli insan hayatında. Onların belki bu sınav heyecanını velilerimizde girerek görebilmeli. Necmettin abimiz mahallemizin gülü. Bizim içimde çok hoş bir sürpriz oldu" dedi.