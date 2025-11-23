"Torunlarımız Borçlu" Yaygarası Yapanlara IMF Tokadı: Bu Listeyi Neden Gizlediniz?

Her Türk çocuğu 4.600 $, ABD çocuğu 100.000 $ borçla doğuyor

Ali Karahasanoğlu

Solcu Kemalist gazeteler olsun muhafazakar geçinen, ama alnı secdeli Tayyip Erdoğan yerine ateistlere bile göz kırpan kesimin gazeteleri olsun.

Dün hepsini didik didik ettim.

Bir gün: “Türkiye hukuk endeksinde 150. sırada.”

Ertesi gün: “Son dakika, Türkiye ekonomi endeksinde 250. sırada.”

Daha ertesi günü: “Son dakikanın son dakikası.. Türkiye, yargı’ya güven endeksinde 2555. sırada.” (Dünyada o kadar ülke yok ki, Türkiye’nin de sırası bu olsun, demeyin. O kesimin maksadı Türkiye’yi kötülemek. Onun için de 2555. sırayı da icat ederler 32.555. sırayı da)

Ve bu minvalde devam eden haberleri günübirlik yapanların hiç birisinde, ajanslardan da geçen bir sıralama haberi yoktu.

IMF, devletlerin dış kamu borç sıralamasını yapmış.

Birinci sırada kim var?

34 trilyon dolarla, Amerika Birleşik Devletleri.

Diyebilirsiniz ki Türkiye’ye göre nüfusu dört misli. Haliyle borcu da dört misli olabilir.

Şimdilik sıralama üzerinden gidelim, miktar üzerinden de, nüfusa oranlama üzerinden de, üretim üzerinden de ayrıca bir değerlendirme yaparız.

Çin’in nüfusu Amerika’nın dört misli olmasına rağmen, bu ülkenin ABD’den daha az borcu var: 17 trilyon dolar.. Ama nihayetinde o da ikinci sırada.

“Türkiye’nin dış borcu, iflasın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor” başlığı atan Kemalist gazeteler..

Kemalist solcuların uzattığı hıyara koşarak, “bizim de tuzumuz var” diyen Milli Gazetesi, Karar’ı, Yeni Asya’sı..

Açıklayan kuruluşun IMF olduğundan mıdır bilmiyorum, dış borcu olan ülkelerin dünya sıralaması haberine hiç rağbet etmemiş.

Açıklayan kuruluş IMF de olsa, resmi rakamları önümüze koyuyorlar. Rakamlarda bir yanlışlık varsa, çok bilmiş ekonomistlerini de arkalarına alıp, nerede yanlışlık varsa söylesinler.

Ama haberi gizlemek de neyin nesi?

Tam aksi yönde yaptıkları günübirlik haberlerdeki çarpıtmaların ifşa olacağı korkusuyla, dış borçta tüm dünya ülkelerinin sıralamasını okuyucudan saklamak da neyin nesi?

Uyanık Kemalistler, “sadece dış borca bakma, bir de gayrisafi yurt hasılasına da bak” diyecekler.

Ona da bakalım.

Amerika’nın dış borcunun GSYH’ye oranı %125 .

Yani ABD, dış borçlarını ödemek için, bir yıl çalışsa, yine tamamını ödeyemiyor.

Çin’in de durumu benzer. Onlarda da dış borcun GSYH ile oranlaması %100.

Çin de, bir yıl boyunca, ürettiklerinin hepsini kullansalar ancak dış borçlarını bitirebiliyorlar.

Devam edelim, ülkelerin dış borçlarının sıralamasına.

Üçüncü sırada da ilginç bir ülke var: Japonya!

9,8 trilyon dolarlık kamu borcu ile üçüncü sırada yer alan Japonya’nın Borç/GSYH oranı; yüzde 230 ile dünyadaki en yüksek seviyelerden biri.

İngiltere ve Fransa, yaklaşık 4 trilyon dolarlık kamu borçlarıyla listede ilk beşi tamamlıyor.

İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise İtalya, Hindistan, Almanya, Kanada ve Brezilya olarak sıralanıyor.

Hala Türkiye’ye gelemedik.

“Türkiye, hukuka güven endeksinde bilmem kaçıncı sırada” diyen Kemalistlerin, muhafazakar geçinenlerin kıskançlıkları da işte bu yüzden.

Devletlerin dış borç sıralamasını haber yapmamalarının arkasında yatan sebep de, Türkiye’nin diğer ülkelere göre dış borç konusunda çok daha iyi bir konumda olması.

Nedir o konum?

