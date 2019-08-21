0553 313 94 23

Torul’da genç vatandaştan örnek davranış

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 14 yaşındaki Mustafa Öztürk, yolda bulduğu 3 bin 800 lira değerindeki altın kolyeyi Belediye Zabıta Amirliğine teslim ederek büyük bir dürüstlük örneğinde bulundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:07
Torul’da genç vatandaştan örnek davranış

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 14 yaşındaki Mustafa Öztürk, yolda bulduğu 3 bin 800 lira değerindeki altın kolyeyi Belediye Zabıta Amirliğine teslim ederek büyük bir dürüstlük örneğinde bulundu.


Toroul Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Öztürk, Tuğrulbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulduğu 3 bin 800 TL değerindeki altın kolyeyi Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği’ne teslim ederek, altın kolyenin sahibine ulaştırılması noktasında büyük bir katkıda bulundu.


Torul Belediyesi Zabıta Amiri Erdal Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz günlerde Mustafa Öztürk kardeşimiz dedesi ile birlikte Zabıta Amirliğimize gelerek 1 adet altın kolye bulduğunu, duyuru yapılarak kaybeden şahsa ulaştırılması talebini bizlere iletti. Bizler, belediyemiz ses anons sistemi aracılığı ile bu duyuruyu vatandaşlarımıza aktardık. 15 Ağustos 2019 tarihinde Trabzon’un Akçaabat ilçesinden Torul’umuza yakın tanıdıklarını ziyarete geldikleri esnada eşine ait olan kolyenin kaybolduğu ifade eden Rahman Değirmen Belediyemize başvuruda bulunarak kolyenin kendilerine ait olduklarını ifade ettiler. Gerekli tutanaklarımızın ardından kolyeyi sahibine teslim ettik. Mustafa Öztürk kardeşimizin göstermiş olduğu bu örnek davranış manevi değerler açısından oldukça önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.


Kolyenin sahibi Rahman Değirmen ve ailesi ise u örnek davranışından dolayı Mustafa Öztürk’e teşekkürlerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri
    1. Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’..
    2. Mardin’de motosiklet ile bisiklet..
    3. Mudanya’da siyah incir hasadı başladı
    4. Antalyaspor’un fitness mesaisi
    5. Burhaniyeli güreşçilerin başarısı..
    6. Balıkçılar yeni sezondan umutlu
    7. AK Parti'den İYİ Parti'ye kayyım..
    8. Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ 1.252 konut..
    9. Ataşehir’de su basan evde can pazarı
    10. İzmir'de "Hedef 1 milyon fidan"..
    11. Islam Slimani resmen Monaco’da
    12. Evleri başlarına çökecek
    13. Dalgalı börek | Peynir ve kuru..
    14. GÜNCELLEME - Bursa'da taşlı sopalı..
    15. Ele geçirilen bomba yüklü otomobil..
    16. Doğu Guta kimyasal silah katliamının..
    17. Avrupa Hokey Şampiyonalarında 4 Türk..
    18. Darıcalı karateciler milli takımda
    19. Torul’da genç vatandaştan örnek..
    20. Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    21. Tosya Belediye Başkanı Volkan..
    22. Yağmur suyu mazgalları temizleniyor
    23. Güney Kore, Çin ve Japonya’dan kritik..
    24. Futbolda milli maçlara doğru
    25. Almanya’da her 4 kişiden biri göçmen..
    26. Arnavutluk'ta İspanyol turistlere..
    27. Ataşehir’de şiddetli yağış nedeniyle..
    28. Bitlis’te 1 kilo 888 gram metanfetamin..
    29. İş sağlığı ve güvenliği CNR’da..
    30. Vatandaşların 5 metre yükseklikteki..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!