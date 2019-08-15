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Tortum Çayı ıslahıyla Uzundere’nin taşkın riski önlendi

Dere ıslahları ile tarım alanları korunurken, vatandaşların da can ve mal güvenliği sağlanıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
Tortum Çayı ıslahıyla Uzundere’nin taşkın riski önlendi

Dere ıslahları ile tarım alanları korunurken, vatandaşların da can ve mal güvenliği sağlanıyor.


Tortum Çayını ıslah çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ yetkilileri, çalışma ile Erzurum Uzundere ilçe merkezindeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın riskinin azaltılacağı belirtildi.


Tortum Çayı dere yatağı düzenlemeleri ile özellikle ilçe merkezi yerleşim yeri kesimlerinde bulunan okullar, kamu binaları, hastane ve gençlik merkezi binalarının yay geçiş köprüleri ile ilçe sakinleri tarafından daha kolay ulaşımının sağlanmış olması ve dere yatağının belirli bir kesit genişliğine sahip olması ile de bu binaların araç ulaşımını sağlayan yollarda genişleme sağlanacağını ve özellikle de betonarme duvar imalatlarının bulunduğu kesimlerde Uzundere Belediyesi tarafından yapılacak rekreasyon çalışmaları ile ilçe de sosyal yaşam alanı oluşturulmasına imlan sağlanacağını anlatan yetkililer, “Çalışma kapsamında bu güne kadar Tortum Çayı üzerinde 2+763 km betonarme duvar, 6+128 km istifli taş tahkimat olmak üzere toplam 7+303 km proje ve teknik şartnamelere göre dere yatağı düzenlemesi, sedde düzenlemeleri ve dolguları, Tortum Çayı deplase ek projesi ile de 600 mt deplase işlemleri ve 700 m deplase sonrası Tortum Gölü bağlantı kısmı dâhil 1300 mt taban ile birlikte istifli taş tahkimat imalatları tamamlanmış bulunmaktadır” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
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