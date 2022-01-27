Torrent'ten, Fatih Terim'e: "Bu nasıl akıl"

Galatasaray'da gündem transferlere çevrildi. Domenec Torrent performansından memnun kalmayan futbolcuları yollama kararı alırken takıma katılacak oyuncular hakkında da yönetimden rapor istedi. Okan Kocuk ve Yunus Akgün'ün yükselen performansını gören Torrent, bu oyuncuların geri çağrılmasını istedi. Yönetim ise "Geri çağırma opsiyonumuz yok" cevabı verdi. Torrent bu cevaba şaştı kaldı ve ''Nasıl yok? Böyle bir hamleyi kim yaptı? Bu nasıl akıl" diye konuştu.

HER GÜN ÇİFT İDMAN, FATİH TERİM'İN İZLERİ SİLİNİYOR

Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim'in tüm izlerini silmeye çalışan ve takımı ayağa kaldırmak isteyen İspanyol teknik adam Torrent, her günü çift idmanla geçiriyor. Takımın yemeklerine bile karışan İspanyol teknik adam, saha dışında da oyuncuları gözlemlemeye aldı. Attıkları her adımdan haberdar olmak isteyen Torrent bir yandan da transferler için düğmeye bastı. Yönetimle yaptığı görüşmede büyük şok yaşayan teknik adam şaşkınlığını gizleyemedi.

OKAN VE YUNUS AKGÜN TEKRAR İSTENİYOR

Galatasaray'da sezon başında forma giyemeyecek oyuncuların gelişimlerini etkilenmemesi için takımdan ayrılmasına karar verilmişti. Bu bağlamda Okan Kocuk Giresunspor'a, Yunus Akgün de ligimizin yeni ekibi Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Galatasaray bu oyuncuları kiralarken Fatih Terim'in sözleşmeye ''Geri çağırma opsiyonunu koymamıza gerek yok'' demesinin ardından herhangi bir opsiyon koymadı ve oyuncular sezon sonuna kadar o kulüplere kiralandı.

Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk, Giresunspor kalesini adeta gole kapadı. Gösterdiği performansla parmak ısırtan Okan, Galatasaray'ın radarına girdi. Göreve geldiğinde Muslera'nın sakatlığını gören ve kaleci takviyesi isteyen Torrent, takımın bütçesinin düşük olmasından dolayı transfer yapamıyor. Bu yüzden kiralık gönderilen oyunculara göz dikti. Adana Demirspor'da harikalar yaratan ve 24 maçta 8 gol 8 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün ile Okan Kocuk'u gözüne kestiren Torrent yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

FATİH TERİM'E GÖNDERME YAPTI

Yönetimle yaptığı toplantıda oyuncuların takıma geri çağrılmasını isteyen Domenec Torrent hiç beklemediği bir cevap aldı. Burak Elmas ve yönetimi Torrent'e ''Geri çağırma opsiyonu koymadık. O dönemki hocamız Fatih Terim böyle bir tasarrufta bulunmamıştı" dedi. Torrent bu cevap karşısında şoke olurken, "Nasıl yok? Dünyanın neresinde böyle bir sistem olabilir. Kiraladığımız oyuncuyu istediğimiz zaman geri çağırabiliriz. Ya gönderdiğimiz zaman oynatmazlarsa? Buna önlem almak için bu madde her zaman koyulmalı. Çok şaşkınım" diyerek Fatih Terim'e ateş püskürdü.