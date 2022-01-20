Torrent'ten Fatih Terim'e ağır suçlama!

Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent, yöneticilerle yaptığı sohbette, takımın fiziksel olarak çok kötü durumda olduğunu belirtti. Bugün saat 20.00'de Nef Stadı'nda Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Sarı-Kırmızılı ekibin nasıl bir oyun sergileyeceği büyük merak konusu...

Süper Lig'in 22. haftası oynanırken, Galatasaray'da işler pek de iyiye gitmiyor.

Fatih Terim'le yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Domenec Torrent ile de ilk maçını 4-2 kaybetti.

Yeniden çıkış yakalamak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Torrent, yöneticilerle toplantı yaptı.

"BU TAKIM YATMIŞ"

Fatih Terim dönemini eleştiren İspanyol teknik adamın, “Hatay maçında bunu gördük. Bu takım yatmış. Fiziksel olarak hiç iyi durumda değiller. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Önümüzde kritik maçlar var. Kasımpaşa ve Trabzon maçlarından sonra verilecek arada taktiksel çalışmaların yanında fiziksel sorunu da ortadan kaldırmak için çalışacağız.” dediği öğrenildi.

Fatih Terim’in ekibinde yer alan ABD’li kondisyoner Scott Piri ile devam etmeme kararı alan ve performans ekibini de tamamen değiştirmek isteyen Torrent’in, özellikle takımın 60. dakikadan sonra yaşadığı fiziksel problem üzerinde durduğu dile getirildi.

ANTRENMAN SÜRELERİNİ UZUN TUTACAK

Milliyet'in haberine göre; takımın genç olmasına rağmen fiziksel olarak bu seviyede olmasına anlam veremeyen Torrent’in, antrenman sürelerini uzun tutup bazı günler çift antrenman yaptıracağı belirtildi.